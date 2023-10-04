الاقتصاد

منح موافقات لمنشآت صناعية جديدة باستثمارات 44 مليار تتيح 144 ألف فرصة عمل

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القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة الدولة للتوسع ومنح تراخيص المصانع الجديدة، نجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منح تراخيص تشغيل لحوالي 85.8  ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية  44  مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة. 

 

وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإليكترونية، والكهربائية، والغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والخزف، والصينى، والحراريات، والغزل والنسيج، والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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