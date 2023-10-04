الاقتصاد

انخفاض النشاط الاقتصادي لباكستان في العام المالي الحاليّ

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير للبنك الدولي أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد الباكستاني يواصل تباطؤه في السنة المالية 2023، وأنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لباكستان بنسبة 0.6%.

وأكد البنك أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان سيبلغ 1.7% في العام المالي الحالي.

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وأشار التقرير إلى أن الفيضانات اجتاحت باكستان في عام 2022، والقيود المفروضة على الواردات وتدفقات رأس المال، والضغوط الخارجية، والتضخم العالمي، وضيق التمويل العالمي، أدت إلى انخفاض النشاط الاقتصادي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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