شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض النشاط الاقتصادي لباكستان في العام المالي الحاليّ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير للبنك الدولي أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد الباكستاني يواصل تباطؤه في السنة المالية 2023، وأنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لباكستان بنسبة 0.6%.

وأكد البنك أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان سيبلغ 1.7% في العام المالي الحالي.

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وأشار التقرير إلى أن الفيضانات اجتاحت باكستان في عام 2022، والقيود المفروضة على الواردات وتدفقات رأس المال، والضغوط الخارجية، والتضخم العالمي، وضيق التمويل العالمي، أدت إلى انخفاض النشاط الاقتصادي.