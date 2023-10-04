شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص الإمدادات يرفع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية.

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.98 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 89.34 دولارا للبرميل.

الإمدادات الأمريكية

وفيما يتعلق بالإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات القطاع انخفاض مخزونات الخام نحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وفقًا لمصادر بالسوق، نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن المخزونات اليوم الأربعاء، وتشير توقعات المحللين إلى تراجع مخزونات الخام ​​نحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.

ضغوط على أسعار النفط

وتعرضت الأسعار لضغوط في الأيام الماضية بفعل قوة الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس الثلاثاء، بعد أن أشارت بيانات عن فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة إلى استمرار قوة سوق العمل، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب عليه.