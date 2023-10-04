شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «تعليم» السنوية تقفز 41.5% إلى 117.3 مليون درهم.. وتوزيع 0.11 درهم للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغ صافي أرباح مجموعة «تعليم القابضة» 117.3 مليون درهم في السنة الدراسية 2022-2023 بنمو 41.5% على أساس سنوي.

وسجلت المجموعة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 29% إلى 804.1 مليون درهم مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.8% إلى 205.1 مليون درهم.

وارتفع عدد الطلاب المسجلين بنسبة 35.9% إلى 28.490 ألف طالب على أساس سنوي. وأوصى مجلس الإدارة توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 110 ملايين درهم بواقع 0.11 درهم للسهم الواحد.