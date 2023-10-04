شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تراجعه.. تكهنات بتدخل السلطات اليابانية لدعم الين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الين الياباني اليوم الأربعاء قليلًا أمام الدولار، بعد صعوده غير المتوقع في الجلسة السابقة الذي أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت لدعم العملة.

وانخفضت العملة اليابانية بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو 2% خلال جلسة أمس الثلاثاء إلى 147.30، وهو ما جاء بعد تراجع الين إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ أكتوبر 2022.

وقال جيمس مالكولم، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك يو.بي.إس: "تدخلهم هنا سيكون متسقًا تمامًا مع التحذيرات الأخيرة من كبار المسؤولين وسلوكهم السابق".

وتدخلت السلطات اليابانية العام الماضي لدعم الين وذلك للمرة الأولى منذ عام 1998.

تفهم السلطات الأمريكية

وانخفضت العملات الأخرى بالمثل مقابل الين في الجلسة السابقة، إذ خسر اليورو أكثر من 1.5% ليصل إلى 154.39 ين، وعوّض بعضًا من تلك الخسائر وسجل في أحدث تعاملات 156.05 ين.

وأحجم ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية اليوم الأربعاء، عن التعليق على ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف ليلًا، لكنه قال: "لقد اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية".

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الشهر الماضي، إن تفهم واشنطن لتدخل اليابان مجددًا في شراء الين يعتمد على تفاصيل الوضع.