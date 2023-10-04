الاقتصاد

تراجع أرباح «آفاق الغذاء» إلى 2.6 مليون ريال في 6 أشهر

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «آفاق الغذاء» إلى 2.6 مليون ريال في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة آفاق الغذاء صافي ربح في النصف الأول من 2023 يقدر بنحو 2.610 مليون ريال، منخفضا بنسبة 44.2%، مقارنة بـ 4.681 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي.

وقالت الشركة في بيان لها على «تداول»: إن سبب انخفاض صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة يعود إلى انخفاض المبيعات للفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 26%.

وأضاف أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بسبب تكلفة الإدراج غير المتكررة والتعيينات للعام الحالي وتطبيق الحوكمة إذ كانت غير موجودة في العام السابق.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وتعديل نظام صرف العمولات والحوافز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا