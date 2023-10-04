شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «آفاق الغذاء» إلى 2.6 مليون ريال في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة آفاق الغذاء صافي ربح في النصف الأول من 2023 يقدر بنحو 2.610 مليون ريال، منخفضا بنسبة 44.2%، مقارنة بـ 4.681 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي.

وقالت الشركة في بيان لها على «تداول»: إن سبب انخفاض صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة يعود إلى انخفاض المبيعات للفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 26%.

وأضاف أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بسبب تكلفة الإدراج غير المتكررة والتعيينات للعام الحالي وتطبيق الحوكمة إذ كانت غير موجودة في العام السابق.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وتعديل نظام صرف العمولات والحوافز.