شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب الأفراد في «أديس القابضة» بنسبة 983.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العالمية في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، عن اكتمال فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد بنجاح في طرحها العام الأولي، بنسبة تغطية بلغت 983.83%.

وأعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة جي بي مورجان العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقون الدوليون ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أديس القابضة إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

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الأسهم المتبقية

نوهت في بيان على «تداول» بتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وطرحت الشركة 338,718,754 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء 11/3/1445هــ (الموافق 26 سبتمبر 2023م)، وانتهت يوم الخميس 13/3/1445هـــــ (الموافق 28 سبتمبر 2023م) باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 33,871,875 سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 13.5 ريال للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وأوضحت أن عدد المشاركين في تغطية اكتتاب الأفراد بلغ 1,307,676 مكتتب، فيما بلغت الأسهم المطروحة للأفراد 33,871,875 سهم، بينما بلغ سعر الطرح 13.5 ريال للسهم.

وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 4,499 مليون ريال، فيما تم التخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 6.4951%، بينما سيرد| فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 25/03/1445هـ (الموافق 10/10/2023م).