الاقتصاد

وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي وزير الاقتصاد والشؤون البحرية البرتغالي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في العاصمة البرتغالية لشبونة اليوم، معالي وزير الاقتصاد والشؤون البحرية بجمهورية البرتغال أنطونيو كوستا سيلفا, وذلك على هامش أعمال اللجنة البرتغالية المشتركة.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والتطورات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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