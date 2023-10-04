سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4-10-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 4-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

عرضت فروع الشركة المصرفية العربية سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار بموقع بنك قناة السويس الإلكتروني أمام العملة المحلية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بموقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل موقع البنك الأهلي الكويتي الإلكتروني 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

في بداية التعاملات جاء سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، في الختام

أبقت فروع بنك الإسكندرية على سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بمستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدولار أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

في بداية التعاملات عرضت فروع إيجي بنك سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية في مصر ببداية التعاملات ببنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

على مستوى سعر الدولار اليوم بالبنوك الإسلامية.. سجل بمصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.