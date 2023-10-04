شكرا لقرائتكم خبر عن «كوندي ناست» تختار 6 فنادق من دبي وأبوظبي بين أفضل 10 عربياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

احتلت فنادق في دبي وأبوظبي مراكز متقدمة في قائمة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط للعام 2023؛ بحسب نتائج استطلاع أجرته مجلة السفر الأمريكية الشهيرة «كوندي ناست». وبلغت حصة دبي 5 فنادق و1 من أبوظبي بين 10 فنادق عربية الأفضل في المنطقة.

ووصفت المجلة الشرق الأوسط بأنه يشتهر بمستوى الضيافة المذهل والسواحل المبهرة والعجائب القديمة بجانب الكثير الذي لم يتم اكتشافه بعد.

وقالت إن هناك الآن فنادق ومنتجعات فائقة الفخامة منتشرة في جميع أنحاء المنطقة؛ منها قواعد الأعمال المُثلى المستقبلية في دبي. ترتيب أفضل فنادق الشرق الأوسط للعام 2023، والدرجات أدناه هي النسب المئوية التي تمثل متوسط مستويات الرضا الإجمالية:

- الريتز كارلتون الدوحة 99.42

- دبليو الدوحة 99.21

- غراند حياة عمان الأردن 98.01

- برج العرب دبي 97.88

- بارك حياة دبي 97.41

- سانت ريجيس الدوحة 97.30

- كونراد دبي 97.13

- ماندارين أورينتال جميرا دبي 96.51

- والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي 96.46

- أبوظبي إديشن 96.15