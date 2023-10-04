شكرا لقرائتكم خبر عن «نواتوم» التابعة لـ«موانئ أبوظبي» تبيع حصة في مجموعة إسبانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، استكمال شركة نواتوم التابعة لها والتي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، صفقة بيع حصتها البالغة 27.9% في «مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات»، بقيمة أسهم بلغت 11 مليون يورو، ما يؤدي إلى مكاسب رأسمالية لمرة واحدة قدرها 10 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن «مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات» تعمل في مجال تخزين وصيانة وإصلاح وتنظيف الحاويات الجافة والمبردة، إضافة إلى الصهاريج المتوافقة مع معايير الآيزو، وتدير أعمالها من ستة مواقع عبر إسبانيا، ويرتكز الجزء الأكبر من عملياتها في مدينة برشلونة.

تأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة أصولها، وتحقيق إيرادات من الحصص والاستثمارات غير الأساسية التي لا يمكن من خلالها امتلاك حصص أغلبية و/أو سيطرة تشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لمجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل التخلي عن حصة الأقلية لنواتوم في مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات تطوراً مهماً للشركة التي انضمت مؤخراً إلى محفظة مجموعة موانئ أبوظبي. وتعكس هذه الخطوة حرص نواتوم على تعزيز محفظتها من الاستثمارات الاستراتيجية، ومواصلة التركيز على أهدافها طويلة المدى. ومع تولي نواتوم لعمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، سنظل ملتزمين بتقديم قيمة استثنائية لمتعاملينا وشركائنا، بينما نواصل تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو، والإسهام في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي».

وبدوره، قال أنتونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم والقطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: «يسرنا الإعلان عن استكمالنا بنجاح بيع حصة الأقلية البالغة 27.9% في مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات، من أجل تعزيز محفظة أصولنا وتركيز مواردنا على المشاريع الأساسية التي تدفع عجلة النمو والتوسع لمحطاتنا وأعمالنا البحرية واللوجستية المتكاملة. إننا نتطلع إلى إتاحة فرص جديدة تعزز من مكانتنا وخدماتنا التي نقدمها للأسواق الأوروبية والعالمية».