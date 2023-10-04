شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الوطنية للتأمين» تشتري عقارات بـ 65 مليون درهم في «الحبتور سيتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، صفقة شراء عقارات عبارة عن وحدات سكنية مملوكة من طرف ذي علاقة بهدف الاستثمار. وأشارت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن الصفقة خاضعة لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية للشركة.

وأوضحت الشركة أن نسبة الصفقة أو التعامل من رأس مال الشركة تبلغ 56%.

وتقع العقارات المستهدفة في الحبتور سيتي، برج ميرا، وهي عبارة عن 17 وحدة سكنية جاهزة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليون درهم، تسدد على دفعات.

وفي ما يتعلق بحصة الطرف ذي العلاقة أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة، قالت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: «تمتلك شركة دبي للاستثمار 10.2% من أسهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين المملوكة من مجموعة الحبتور».