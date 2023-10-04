شكرا لقرائتكم خبر عن يلين: متفائلة «للغاية» إزاء آفاق الاقتصاد الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء إنها متفائلة للغاية إزاء آفاق الاقتصاد الأمريكي. وأضافت أن أسعار الفائدة ستعود إلى مستويات طبيعية أكثر على المدى المتوسط. وتعليقا على الذكاء الاصطناعي، قالت يلين إن التقدم في هذا المجال «سريع بشكل لا يصدق» ويمكن أن يحدث فارقا كبيرا في الإنتاجية. من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن الولايات المتحدة تعتمد اعتمادا مفرطا على الصين في سلاسل التوريد وإنه يتعين عليها الحد من ذلك.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض حاد، الثلاثاء بعد أن عززت بيانات اقتصادية مخاوف إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة. وزادت فرص العمل في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس. وقالت وزارة العمل في مسحها الشهري عن فرص العمل ومعدل دوران العمالة إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، قفزت 690 ألفا إلى 9.610 مليون في اليوم الأخير من أغسطس.

و هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 58.78 نقطة أو 1.36 بالمئة ليغلق عند 4230.24 نقطة في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 248.31 نقطة أو 1.87 بالمئة إلى 13059.47 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 425.93 نقطة أو 1.27 بالمئة إلى 33007.42 نقطة. (رويترز)