شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بي ورلد» تؤسس محطة حاويات في جاوة الشرقية باندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية)، ومجموعة ماسبيون الإندونيسية، عن بدء عملية بناء محطة حاويات جديدة في جريسيك، جاوة الشرقية في أندونيسيا. وستعزز هذه المحطة ذات المعايير العالمية مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية رئيسية وتربط المشاريع الإندونيسية بالمتعاملين في المنطقة وحول العالم.

أقيم حفل وضع حجر الأساس للمحطة في 2 أكتوبر 2023، بحضور سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، والدكتور عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون، بحضور بودي كاريا سومادي. وزير النقل في جمهورية إندونيسيا والسيد سبتيان هاريو سيتو، نائب الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في أندونيسيا.

110 هكتارات

وتؤكد الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة «دي بي ورلد» ومجموعة ماسبيون، التزام المجموعة بتعزيز البنية التحتية والقدرة الاستيعابية في جاوة الشرقية وتسهيل حركة التجارة في المنطقة. كما ستقوم شركة المشروع المشترك، «دي بي ورلد ماسبيون شرق جاوة»، بتشغيل محطة حاويات دولية حديثة بقدرة تصميمية تصل إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية، ما يرفع الكفاءة والتميز التشغيلي في إندونيسيا. وكجزء من هدف مجموعة موانئ دبي العالمية المتمثل في تقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة، سيعمل المشروع المشترك على تطوير مجمع صناعي ولوجستي متكامل، بجوار محطة الحاويات، بمساحة أولية تبلغ 110 هكتارات مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

إمكانات كبيرة

وقال سلطان أحمد بن سليّم: «نتوقع إمكانات كبيرة في إندونيسيا كمركز رئيسي للتجارة العالمية، ونأمل أن نحقق المزيد من النمو في المنطقة من خلال شراكات واستثمارات هادفة توفر الفرص من خلال المزيد من الشراكات والاستثمارات والربط التجاري للشركات والمجتمعات المحلية. ستعمل شراكتنا مع مجموعة ماسبيون على بناء بنية تحتية جديدة في جريسيك ما سيعزز مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية ولوجستية رئيسية، كما ستكون أساس استراتيجيتنا لتوسيع شبكة الموانئ والخدمات اللوجستية العالمية لدينا لتزويد عملائنا بحلول متكاملة وتعزيز مرونة سلاسل التزويد».

وقال الدكتور عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون:«تتطابق رؤية مجموعة ماسبيون مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية ونحن ملتزمون بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في إندونيسيا وتسخير فرص الاستثمار بما يدعم النمو المالي للبلاد. كما يمثل هذا المشروع عزم المجموعتين بدعم من الحكومة، على الاستفادة من مواردنا وقدراتنا، بهدف التطوير المشترك للبنية التحتية في جاوة الشرقية وتماشياً مع رؤية الرئيس جوكو ويدودو لتسريع النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيته «الجيل الذهبي لإندونيسيا 2045». إننا نتطلع بكل اهتمام إلى آفاق هذا المشروع وعوائده الاقتصادية على المدى الطويل».