شكرا لقرائتكم خبر عن أمنيات السفر حول العالم.. برج خليفة حلم الكثيرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

بعد تحليل قوائم أمنيات السفر حول العالم، وجدت شركة السفر السويسرية «كوني ترافيل» أن برج خليفة ضمن أكثر الوجهات التي يرغب الكثيرون في زيارتها.

وللكشف عن العناصر الأكثر تكراراً في القائمة، ما بين مكان مرغوب للزيارة أو مشاهدة لوحة فنية أو غير ذلك، نظرت الشركة في أحجام البحث عالمياً لأكثر من 115 عنصراً في قائمة مجموعة السفر، والتي شملت جميع الولايات الأمريكية الخمسين، وتجربة رحلات السفاري الإفريقية، ورحلة جبل إيفرست، والاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس في الوجهات الاستوائية كجزيرة بورا بورا وجزر المالديف.

وجاء ترتيب عناصر قائمة أمنيات السفر على النحو الأتي:

1- زيارة جزر المالديف

2- الاستمتاع برذاذ شلالات نياغرا (كندا وأمريكا)

3- مشاهدة لوحة الموناليزا بفرنسا

4- زيارة بورا بورا في بولينزيا الفرنسية

5- تسلق تمثال الحرية في نيويورك

6- مشاهدة الشفق القطبي في آيسلندا والنرويج

7- زيارة المعلم التذكاري ستونهنج بالمملكة المتحدة

8- رؤية تاج محل في الهند

9- زيارة تايمز سكوير في نيويورك

10- زيارة برج خليفة

11- زيارة بومباي في إيطاليا

12- مشاهدة ساغرادا فاميليا برشلونة

13- زيارة سينك تير في إيطاليا

14- رؤية بيغ بن في لندن

15- الوقوف على أطلال تشيتشن ايتزا بالمكسيك

16- رحلة وسط جبال الهيمالايا (الهند والدول المحيطة)

17- زيارة الكتراز الأمريكي

18- مشاهدة البيت الأبيض في واشنطن

19- نزهة على البحر الميت

20- التمتع بمناظر يوسميتي الأمريكية