شكرا لقرائتكم خبر عن علي المدفع: يوم الإمارات للطيران المدني يتّسم بمكانة خاصة لدى الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت هيئة مطار الشارقة الدولي التزامها بتعزيز مكانة المطار وتنافسيته للمساهمة في تمكين قطاع الطيران الإماراتي وترسيخ سمعته الدولية، تماشياً مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أكد على دور القطاع في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وتعزيز الربط الاقتصادي والثقافي بين دولة الإمارات والعالم.

وبمناسبة يوم الإمارات للطيران المدني، قال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يتّسم هذا اليوم بمكانة خاصة لدى هيئة مطار الشارقة الدولي لكونه يمثّل احتفالاً بإنجازات ونجاحات قطاع الطيران المدني الإماراتي في ذكرى هبوط أول طائرة على أرض الدولة عبر مطار الشارقة. فقد رسم مطار الشارقة خلال 91 عاماً بصمته على خريطة السفر الإقليمية والدولية، واتخذ دوراً فعّالاً في تعزيز ركائز بناء اقتصاد قوي ومستدام على مستوى إمارة الشارقة والدولة بشكل عام».

وأضاف: «برهن هذا عن مدى تطوره ونجاحه باستحقاقه العديد من الاعتمادات والجوائز في مجال جودة قطاع الطيران المدني، لتعكس هذه الإنجازات الاعتراف العالمي بمستوى الأداء العالي الذي يتميز به المطار، وسعيه الدائم إلى تحقيق أعلى معايير الجودة وتلبية احتياجات المسافرين والشركاء».