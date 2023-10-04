شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض المؤشر «نيكاي» الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر، الأربعاء، مقتفياً أثر التراجعات التي شهدتها بورصة «وول ستريت» الليلة الماضية في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً.

وتراجع المؤشر 2.3% ليغلق عند 30526.88 نقطة بعد نزوله إلى 30487.67 للمرة الأولى منذ 18 مايو/أيار. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر «نيكاي» البالغ عددها 225، انخفض 212 سهماً بينما ارتفع 13 سهماً.

وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.5% ليتراجع إلى 2218.89 نقطة متجاوزاً نسبة 2% التي تدفع بنك اليابان (المركزي) عادة إلى شراء الصناديق المتداولة في البورصة في وقت لاحق من اليوم لدعم السوق.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأمريكي الليلة الماضية 1.4% وانخفضت التعاملات الآجلة للأسهم 0.5% أخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى مرتفع جديد عند 4.86%، الأربعاء.

وكان أداء أسهم شركات صناعة معدات النقل هو الأسوأ أداء على «نيكاي» إذ انخفضت 4.9%. وكان قطاع أسهم البنوك الخاسر الرئيسي الآخر فنزل 4.3%.

وتراجع سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق خمسة في المئة، في حين نزل سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق 3.1%.

(رويترز)