شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «ساركو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن قبول مجلس إدارتها استقالة عضو مجلس الإدارة م. إياد مشيخ، (مستقل) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للدورة الحالية التي بدأت في 2021/05/01م وتنتهي في 2024/04/30م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»، إن ذلك جاء بقرار مجلس الإدارة المنبثق من اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 1445/03/18هـ الموافق 2023/10/03م، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ القرا .