شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع جمعية «ثمار التنمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ثمار التنمية القابضة أن التصويت عن بعد للمساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية متاح ابتداء من صباح اليوم الموافق 04-10-2023م وحتى انعقاد الجمعية وذلك للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني.

وقالت في بيان على «تداول»: إن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ودعت مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي.