الاقتصاد

«دار المركبة»: إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي.. وتكليف مؤقت لـ«حسن الزهراني»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة دار المركبة لتأجير السيارات أمس إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي إياد بخش اعتباراً من تاريخ 3-10-2023م، وتكليف حسن الزهراني بأعمال الإدارة التنفيذية حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن حسن الزهراني حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية. وله خبرة في قطاع البيع والتسويق والتمويل المصرفي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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