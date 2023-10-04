شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المركبة»: إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي.. وتكليف مؤقت لـ«حسن الزهراني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة دار المركبة لتأجير السيارات أمس إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي إياد بخش اعتباراً من تاريخ 3-10-2023م، وتكليف حسن الزهراني بأعمال الإدارة التنفيذية حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن حسن الزهراني حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية. وله خبرة في قطاع البيع والتسويق والتمويل المصرفي.