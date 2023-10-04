شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر اليوم الأربعاء مقتفيا أثر التراجعات التي شهدتها بورصة وول ستريت الليلة الماضية في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما.

وتراجع المؤشر 2.3 % ليغلق عند 30526.88 نقطة بعد نزوله إلى 30487.67 للمرة الأولى منذ 18 مايو.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، انخفض 212 سهما بينما ارتفع 13 سهما.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.5 % ليتراجع إلى 2218.89 نقطة متجاوزا نسبة 2 % التي تدفع بنك اليابان (المركزي) عادة إلى شراء الصناديق المتداولة في البورصة في وقت لاحق من اليوم لدعم السوق.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الأمريكي الليلة الماضية 1.4 % وانخفضت التعاملات الآجلة للأسهم 0.5 % أخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد عند 4.863 % اليوم الأربعاء.

وكان أداء أسهم شركات صناعة معدات النقل هو الأسوأ أداء على نيكي إذ انخفضت 4.9 %. وكان قطاع أسهم البنوك الخاسر الرئيسي الآخر فنزل 4.3 %.

وتراجع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 5 %، في حين نزل سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق 3.1 %.

