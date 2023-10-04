شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 149.9 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي «كابلات الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2023، بقيمة 149.970 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 149,970,000 سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وأضافت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10 %، بينما سيكون تاريخ الأحقية في 16 أكتوبر الحالي.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.