الاقتصاد

توزيع 149.9 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي «كابلات الرياض»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 149.9 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي «كابلات الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2023، بقيمة 149.970 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 149,970,000 سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وأضافت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10 %، بينما سيكون تاريخ الأحقية في 16 أكتوبر الحالي.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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