شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«نماء للكيماويات» تجدد اتفاقية بـ100 مليون ريال مع البنك الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة نماء للكيماويات: إن إحدى الشركات التابعة لها، شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) الواقعة بمدينة الجبيل الصناعية، وقعت اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون ريال مع البنك الأول.

وأضافت الشركة في بيان على «تداول»: إن الاتفاقية وقعت أمس، وهي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن مدة التمويلات 6 أشهر دوارة، ولمدة سنة قابلة للتجديد، لافتة إلى أن الضمانات المقدمة، مقابل التمويل سند لأمر.