شكرا لقرائتكم خبر عن «مهارة»: أعمال الشركة بالربع الثاني متوافقة مع الضوابط الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مهارة للموارد البشرية عن استلامها تقرير التقييم الشرعي الخاص بأعمال الشركة، والصادر عن شركة دار المراجعة الشرعية، بصفتها المستشار الشرعي للشركة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن التقرير أوضح أن أعمال الشركة أنشطتها عن الربع الثاني من العام الحالي، متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.

وأضافت أن الشركة عينت (الدار) بهدف فحص ودراسة مدى توافق عمليات وأنشطة واستثمارات وتمويلات الشركة مع الضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) بالإضافة إلى الضوابط والمعايير الأخرى الواردة في التقرير.

وأوضحت أن (الدار) ستقدم الاستشارات الشرعية اللازمة للاستمرار بتحقيق التزام الشركة بالضوابط والمعايير المذكورة طوال فترة التكليف.