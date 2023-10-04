شكرا لقرائتكم خبر عن 25 أكتوبر.. مساهمو «تبوك الزراعية» يناقشون بيع حصتها بـ«مصادر الأعلاف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأوَّل) والمقرر انعقاده في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 25/10/2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 25% للاجتماع الأول وبمن حضر للإجتماع الثاني.

جدول أعمال الجمعية

أضافت أن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين منير آل غزوي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 3 سبتمبر 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30/06/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق ماجد الصويغ ( عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 3 سبتمبر 2023، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على توصية مجلس الإدارة في بيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية بشركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة والتي تقدر نسبتها بـ 60% من إجمالي حصص الشركة إلى الشريك أحمد العمري مقابل مبلغ 8 ملايين ريال بما في ذلك المصنع التابع لمؤسسة أحمد حسين العمري والذي تمتلك فيه الشركة أيضاً ما نسبته 60%.

وأوضحت أن البيع يأتي لعدم التمكن من نقل ملكية مصنع مؤسسة أحمد العمري إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية والملاحظات المستمرة من مراجع الحسابات الخارجي بهذا الخصوص والذي قد ينتج عنه تحويل لفت الانتباه الوارد بالقوائم المالية لشركة تبوك للتنمية الزراعية إلى تحفظ في حالة عدم نقل ملكية المصنع قبل نهاية العام المالي الحالي إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية.

وأفادت بتفويض مجلس الإدارة في ذلك وللمجلس تفويض من يراه للتوقيع نيابة عنه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية فيما يخص ذلك، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على قائمة الدخل الموحدة لشركة تبوك الزراعية.