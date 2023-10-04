أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية إنشاء وتشغيل وكالة سيارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص في المجال التجاري لإنشاء وتشغيل وصيانة وكالة سيارات بمدينة بريدة لمدة 25 سنة.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 8.980 متر مربع ، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف أخر يوم 21 نوفمبر 2023م.

يأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية يمكن الإطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم.