شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى لإنتاج النفط إلى نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية الأربعاء، أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية ديسمبر 2023، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة إنه بذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.

وأكد المصدر مراجعة قرار الخفض الشهر المقبل، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا الخفض التطوعي الإضافي "يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".