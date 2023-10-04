شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق «فايف» تخطط للاكتتاب العام في دبي 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

تدرس شركة «فايف هولدينغز»، التي تدير فنادق فاخرة في دبي وسويسرا، طرحاً عاماً أولياً في دبي في غضون عامين تقريباً. وقال رئيس مجلس الإدارة والمؤسس، كبير مولشانداني، لتلفزيون «بلومبيرغ»، الأربعاء، أن هدف الشركة على المدى الطويل هو الاكتتاب، ولأن هذا العام قد شارف على نهايته فهي تتطلع إليه في عام 2025.

وقال مولشنداني بما أن الشركة علامة تجارية «صُنعت في دبي» فهي ستستهدف الاكتتاب في الإمارة. ورغم احتمال التطلع للاكتتاب في لندن أيضاً إلا أنه يعتقد أن طريقة نمو أسواق رأس المال في دبي ربما تجعلهم يكتفون بالطرح فيها.

وبذلك تنضم لركب طروحات الشركات الذي انتعش في الامارات خلال الفترة الماضية. وقد حصلت «فايف» مؤخراً على أعلى تصنيف «بيئي واجتماعي وحوكمي» لبيع سندات خضراء لأول مرة.

وتمتلك «فايف» واحداً من أكبر فنادق الحفلات في دبي حيث يمكن للضيوف قيادة سيارة خارقة مباشرة إلى قاعة الحفل مقابل رسوم 10000 درهم.