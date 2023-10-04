شكرا لقرائتكم خبر عن صحوة السندات تبقي الأسهم الأوروبية في تراجع لليوم الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي، الأربعاء، بعدما أدى ارتفاع متواصل في عوائد السندات الأمريكية والأوروبية إلى إضعاف الأصول عالية المخاطر، مع تقبل المستثمرين لفكرة استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% ليبلغ أدنى مستوى في ستة أشهر. وهبط المؤشر داكس الألماني أيضاً 0.5% إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر بعد تجاوز عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عتبة 3% للمرة الأولى منذ 2011.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك الأكثر تراجعاً في أوروبا بينما تعافى قطاع المرافق من الخسائر الحادة التي مُني بها مؤخراً.

وفي الولايات المتحدة، بلغت عائدات السندات لأجل خمس سنوات أو أكثر، مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ 16 عاماً، بينما تستعد الأسواق لبيانات قوية للوظائف الأمريكية، ما ينذر بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم نوفارتس 3%. وربح سهم تيسكو 2.4% بعد أن رفعت أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا توقعاتها للأرباح السنوية مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية. (رويترز)