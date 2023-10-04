شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس إينسايدر: اهتمام عالمي بحضور «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد موقع مجلة "بيزنس إينسايدر" العالمية أن الطلب على مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في السعودية قوي للغاية، حيث تقام النسخة السابعة للحدث في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم مئات المتحدثين عروضاً تقديمية تهدف إلى مساعدة المندوبين على تطوير "استراتيجيات جديدة لفهم أعظم التحديات والفرص في العصر الجديد، " وفقا لشبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

أكبر مؤتمر للاستثمار والأعمال

ويعد هذا الحدث السنوي أكبر مؤتمر للاستثمار والأعمال في الشرق الأوسط، ويجري مقارنته بدافوس بمنتجع التزلج السويسري الذي يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر يناير من كل عام. واجتذب حدث العام الماضي كبار المسؤولين من مؤسسات كبرى مثل : جلودمان ساكس وبلاك ستون وبريدج واتر وبلاك روك وشركات أخرى كثيرة.

تغيير كبير في 5 سنوات

اعتبرت شبكة بيزنس إنسايدر، إنه في إطار ذلك، فقد حدث تغيير ملحوظ بالسعودية عما كان عليه الأمر قبل خمس سنوات فقط فالآن يسارع المسؤولين التنفيذيين في الشركات الغربية والعالمية إلى الحدث المقبل في المملكة. ويشير العمل الجاري على الأرض إلى إن الاهتمام بالمؤتمر يشير إلى أن الكثيرين صاروا يرون في السعودية وجهة يجب زيارتها.

نمو اقتصاد السعودية وتراجع أمريكا

وأرجع محللون سبب صعود المملكة العربية السعودية إلى تراجع الصفقات في أعقاب الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم الغربي على وجه الخصوص خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، مما أثار الاهتمام المتجدد بالشرق الأوسط، خاصة وأهم دوله وهي السعودية.

الاستثمار في السعودية

وبالإضافة إلى كون الاجتماع منتدى كبير للفائدة والنقاش وطرح الأفكار والاقتراحات، يعد هذا الحدث أيضًا بمثابة مسرع لفرص الاستثمار في السعودية، التي ستجذب من سيحضر. وفي مؤتمر العام الماضي، تم التوقيع على أكثر من 28 صفقة استثمارية بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار، بحسب مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. ومن المتوقع أن يجذب 5000 مندوب علاوة بكل تأكيد على آخرين.

تنويع الاقتصاد

واعتبر مراقبون، أن هذا الحدث سيعمل على تعزيز خطط المملكة العربية السعودية الطموحة لتنويع اقتصادها وتعزيز قوة الدولة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وقد شهدت استراتيجيته استثمار المملكة المليارات في الرياضة والترفيه والتكنولوجيا.

نظام عالمي جديد

يشير موضوع هذا العام، "البوصلة الجديدة"، إلى فكرة السعوديين عن نظام عالمي جديد "تبدأ فيه النماذج الاقتصادية التي يعود تاريخها إلى قرون من الزمن في الانهيار بينما تبدأ الأنظمة والأطر الجديدة في التبلور". وتجذب مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام طلب واهتمام كبيرًا ما يؤكد الاهتمام العالمي المتزايد بالمملكة العربية السعودية.