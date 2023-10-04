شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: معلم لكل 26 تلميذا فى مصر للعام الدراسى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذى اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمعلم فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام 2023 تحت شعار "المعلمون أساس إصلاح التعليم ".

وتشير التقديرات العالمية إلى الحاجة إلى 69 مليون معلم من أجل التمكن من توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2030، حيث أن المرحلة الابتدائية في حاجة إلى 24.4 مليون معلم، بينما المرحلة الثانوية تحتاج إلى 44.4 مليون معلم على مستوى العالم.

ومن أهم المؤشرات أن هناك 1.099مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي "عام - فني – أزهر" يقومون بالتدريس لعدد 28 مليون تلميذ خـلال عــام 2022/2023، مقابـل 1.143 مليون معلم خـلال عــام 2021/2022، و 830.4 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.244 مليون تلميذ عام 2022/2023 ،مقابل 856.7 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 22.872 مليون تلميذ عام 2021/2022 .

وأضاف البيان أن هناك 128.4ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.250 مليون تلميذ عام 2022/2023، مقابل 135.3 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.191 مليون تلميذ عام 2021/2022، و 140.4 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 2.536 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023، مقابل 151 ألف معلم خلال عام 2021/2022.

وأشار البيان إلى أن 63.2 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 59.4 ألف معلم بالتعليم العام، 3.8 آلاف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.4 مليون تلميذ (منهم 1.2 مليون تلميذ بالتعليم العام، 188.1 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023، ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (21) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة قنا العدد الأكبر حيث بلغ (38) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (50) تلميذ بالتعليم الأزهري.

وبالتعليم الابتدائي هناك 485.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي (منهم 419.3 ألف معلم بالتعليم العام، 66.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 15.1 مليون تلميذ (منهم 13.7 مليون تلميذ بالتعليم العام، 1.4 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023، ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (33) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (43) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم الأزهري.

وأوضح البيان أن هناك 275.2ألف معلم بالتعليم الإعدادي (منهم 238.4 ألف معلم بالتعليم العام، 36.9 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 6.5 مليون تلميذ (منهم 6 مليون تلميذ بالتعليم العام، 505.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023، ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (25) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (34) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (14) تلميذ بالتعليم الأزهري.

وبالنسبة للتعليم الثانوي فإن هناك 128.9 ألف معلم بالتعليم الثانوي (منهم 96.2 ألف معلم بالتعليم الثانوي العام، 32.7 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.5 مليون تلميذ (منهم 2.1 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي العام، 402.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023، ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (31) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (6) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (12) تلميذ بالتعليم الأزهري، وهناك 128.4ألف معلم بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.3 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023.

وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (40) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة شمال سيناء العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم.

وأضاف البيان أن هناك 7.7آلاف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 141.5 ألف تلميذ خلال عام 2022/2023، ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث بلغ (70) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة جنوب سيناء العدد الأقل وبلغ (3) تلاميذ لكل معلم، و 9.5آلاف معلم يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 46.4 ألف تلميذ.

وسجل متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (5) تلاميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الفيوم العدد الأكبر حيث بلغ (6) تلاميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم.