شكرا لقرائتكم خبر عن «رسملة» تعلن تغييرات في القيادة العليا تنفيذاً لخطط التوسّع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك رسملة للاستثمار المحدود (رسملة أو RIBL)، أحد البنوك المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة ومقره في دبي، عن تغييرات رئيسية في فريق إدارته العليا بعد تعيين عبد الله يحيى المعلمي رئيساً لمجلس إدارة المجموعة مؤخراً.

أكد مجلس الإدارة تعيين هارون أحمد في منصب الرئيس التنفيذي بعد عملية اختيار متأنية ودقيقة، خلفاً لإريك سواتس، الذي بدأ مشواره مع المجموعة منذ عام 2003. وسيتولى إريك منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث سيواصل تقديم خدماته ومساهماته بشأن المسائل الاستراتيجية للمجموعة.

إضافة إلى ذلك، تم تعيين علي تقي، الرئيس السابق للأسهم الاستراتيجية وحلول العملاء في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار، ليصبح بذلك فريق الاستثمار تحت قيادته. كما سيتولى روجيرو لوموناكو، رئيس الصناديق العقارية، مسؤولية إيجاد استثمارات جديدة وتطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليقه على التعيينات الجديدة، صرّح المعلمي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، قائلاً: «وافق مجلس الإدارة على المرحلة التالية من خطتنا الاستراتيجية 2026 وتعيين هارون في منصب الرئيس التنفيذي. وقد برزت لنا من خلال عملية الاختيار خبرة هارون الكبيرة في قطاع الاستثمار ومعرفته الراسخة بالمنطقة وطاقته وقدراته الشخصية. أود أن أهنئ هارون وعلي وروجيرو على أدوارهم القيادية الجديدة».

وأضاف د.هنري عزام، رئيس مجلس إدارة RIBL: «قرارنا بالترقية من داخل الشركة يعكس المعرفة العميقة والخبرات الراسخة في رسملة. ونتطلع إلى العمل مع هارون في إطار سعينا إلى ضمان استمرار رسملة في تحقيق إمكاناتها الهائلة. كما أودّ أن أشكر إريك على سنوات قيادته وخدمته. وأنا واثق بأنه سيواصل إظهار التزامه تجاه رسملة، كما فعل لسنوات عديدة».