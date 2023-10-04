شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع ويتجه لأدنى مستوى في 7 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت أسعار الذهب، الأربعاء، لتتجه صوب أدنى مستوى في 7 شهور في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي، بينما تراجع البلاديوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1819 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1835.50 دولار.

وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي، الثلاثاء، لتلامس أدنى مستوى منذ مارس/آذار عند 1813.9 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعوماً بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس/آب. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاماً، مما قلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وينظر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.03 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين أيضاً 0.9% إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2% إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018. (رويترز)