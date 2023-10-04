شكرا لقرائتكم خبر عن «أديبك» يستقطب 78 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أوليريك ماتجي، مسؤولة الجناح الألماني المشارك في «أديبك»، «إن الملتقى يحظى باهتمام متزايد عاماً بعد عام بالنسبة للشركات الألمانية، مشيرة إلى اتساع مشاركة الجناح الألماني، ضمن المعرض لتصل إلى مستواها هذا العام، مبينة: «لدينا في هذه الدورة 72 شركة مشاركة عارضين رئيسيين، بالإضافة إلى 6 شركات أخرى، وزادت مساحة العرض بشكل كبير».

وأكدت أن أديبك يتخطى كونه حدثاً يجمع الشركات، فهو أكبر معرض في القطاع ويجمع الخبرات العالمية في مكان واحد، ويفتح فرص التعاون والشراكات أمام العارضين. وأفادت أن ارتفاع المشاركة عاماً بعد عام دليل على جدوى المعرض للشركات، مؤكدة أن آراء الشركات إيجابية سواء عند الحديث عن المشاركات السابقة في الملتقى أم في المشاركة خلال العام الجاري.

وأشارت إلى تنوع المشاركة في المعرض، وسط عرض التقنيات المتوفرة لدى الشركات الألمانية، والتي يمكن لها خدمة القطاع في مختلف الدول. وقالت: «المشاركون لدينا هم من الشركات التي توفر كل أنواع المكونات لصناعة النفط والغاز، وكذلك للطاقة المتجددة».

ولفتت إلى اتساع الاهتمام بالطاقة المستدامة في كافة دول العالم وبالطبع في ألمانيا، مع وجود استراتيجية وطنية بشأن الهيدروجين وتوسيع نطاقه، وتقوم الجهات الرسمية في ألمانيا الآن بالبحث عن الفرص المتاحة للشركات في هذا المجال.

(وام)