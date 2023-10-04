شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتتجه صوب أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي بينما تراجع البلاديوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1819 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 1835.50 دولار.

انخفاض للجلسة السابعة

انخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي أمس الثلاثاء لتلامس أدنى مستوى منذ مارس عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعوما بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما، مما قلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وينظر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 21.03 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين أيضا 0.9 % إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2 % إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2018.

