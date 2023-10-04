شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ضمن أفضل الدول في تجربة شبكة الهاتف المحمول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير تقني حديث، حول تجربة شبكات الهاتف المحمول بدول مجلس التعاون الخليجي، أن السعودية حققت نموًا كبيرًا في تجربة شبكة الهاتف المحمول، إذ ارتفعت سرعة تنزيل شبكة الهاتف المحمول هذا العام بنسبة 13.6% عن 2022، فيما سجلت رقمًا قياسيًا في توافر شبكة الجيل الخامس (5G) بلغ 22%، وذلك على الرغم من كونها أكبر الأسواق حجمًا في المنطقة، وبالمقارنة مع نتائج دول الجوار القوية.

وقال التقرير: إن السعودية و4 دول خليجية أخرى، شهدت نموا كبيرا في متوسط سرعات تنزيل شبكة الهاتف المحمول في العام الحالي، إذ سجلت ارتفاعا يتراوح بين 13.6% إلى 77.6% عن 2022.

وجاء التقرير نتيجة لتقييم لأداء تجربة الهاتف المحمول الإجمالية (توافر الشبكة - سرعة التنزيل - سرعة تنزيل شبكة 5G) في دول مجلس التعاون الخليجي ومقارنتها بدول الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا خلال هذا العام، وتتبع تقدمها عن عام 2022، من خلال تحليلها لـ 40 سوقًا في هذه المقارنة، منها 32 سوقًا مدرجة في مقارنات أداء شبكة 5G، بالإضافة إلى تقديمها لمشغلي شبكات الهاتف المحمول الذين يوفرون تجارب استثنائية للمستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

سرعة التنزيل

وأفاد التقرير بأن سرعة تنزيل شبكة الهاتف المحمول الإجمالية حققت ارتفاعًا ملحوظًا في 5 دول خليجية (السعودية- الكويت- البحرين - عمان - قطر)، العام الحالي بنسبة تزيد عن 10%، بما في ذلك زيادة بنسبة 13.6% في السعودية، و24.3% في قطر، فيما انخفضت سرعة التنزيل الإجمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة (-3.7%)، مع انخفاض أكثر وضوحًا لسرعة تنزيل شبكة 5G بنسبة (-13.1%).

وأضاف أن بالنظر إلى تجربة سرعة تنزيل الشبكة في دول مجلس التعاون الخليجي جنبًا إلى جنب مع 34 سوقًا رئيسًا في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، نجد أن المستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي يستمتعون بأفضل تجربة سرعة للشبكة.

شبكة 5G

وبشأن سرعة تنزيل شبكة الجيل الخامس "5G "، أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأعلى سرعة لشبكة 5G بين دول الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا التي شملها التقرير، إذ بلغت ما يزيد عن 200 ميجابت في الثانية العام الحالي، فيما حققت السعودية في سرعة شبكة 5G بمقدار 228.3 ميجابت في الثانية.

توافر الشبكة

أوضح أن مستخدمي شبكة 3G، أو شبكة 4G، أو شبكة 5G في ثلاثة دول خليجية هي: المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، يقضون أكثر من خمس وقتهم (20%) في المتوسط في الاتصال بشبكة 5G.

ووفقا للتقرير الصادر عن (أوبن سيجنال)، سجلت السعودية توافر في شبكة 5G بنسبة 22% وذلك على الرغم من كونها أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي وأكبر مساحة جغرافية، مما يدل على التزام المملكة بتعزيز الاتصالات والاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.