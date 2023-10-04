شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء ينبع الصناعي يصدر أول شحنة «إسمنت» لشركة لوبريف بكمية 5500 طن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح ميناء الملك فهد الصناعي بينبع في تصدير أول شحنة منذ إنشائه من مادة الإسفلت "القار" خلال شهر سبتمبر 2023م، التي تنتجها شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف" عبر السفينة "IANTHE"، بكمية بلغت 5500 طن، متجهة إلى جنوب أفريقيا.

ويؤكد ذلك أهمية الميناء، وما يتميز به من موقع إستراتيجي يتوسط موانئ البحر الأحمر، بالقرب من خطوط التجارة بين أمريكا وأوروبا والشرق الأقصى.

وتأتي أهمية هذا الحدث كونه يمثل عودة تصدير مادة الإسفلت لشركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف" بعد 20 عاماً من الانقطاع، وتُعد الشركة أحد أكبر منتجي زيوت الأساس عالمياً.

كما تأتي هذه المرحلة المتقدمة ضمن الخطة الإستراتيجية التي تهدف لتطوير موانئ المملكة، وتعزيز ما يتمتع به ميناء الملك فهد الصناعي بينبع من كفاءة، وقدرة تشغيلية، ولوجستية عالية، ومعدات حديثة.

وتعكس تلك الخطوة حرص الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على تعزيز مكانة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والارتقاء بأدائها وخدماتها التشغيلية واللوجستية ؛ تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030م.

يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يتميز بموقعه الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية، بما يعزز الميزة التنافسية للميناء، ويجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة في مجال التصدير، كونه يوفر جميع الخدمات التشغيلية اللازمة لنجاح عمليات النقل، إضافة إلى تأمين متطلبات المجمعات الصناعية.