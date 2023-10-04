بعد وصول الكيس إلى ٣٥ جنيها.. المواد الغذائية: 600 جنيه انخفاضا في سعر طن السكر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ورئيس الشعبة بغرفة الإسكندرية التجارية، انخفاض أسعار السكر اليوم بنحو 600 جنيه في الطن، لتسجل نحو 34900 جنيه مقابل 35500 جنيه أمس.

وأضاف المنوفي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن أسعار السكر الجملة بدأت في الانخفاض بعد انتهاء موسم حلوى المولد النبوي، ومع المزيد من الانخفاض سينعكس هذا التراجع على الأسعار في الأسواق.

وأشار إلى أن سعر السكر في الأسواق سجل نحو 710 جنيهات "للباكتة" التي تحتوي على 20 كيس سكر.

وأكد المنوفي أن السكر متوفر وموجود، لكن سحب كميات منه لصناعة حلوى المولد جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة في السكر المعروض للمواطنين، وأدى لارتفاع أسعاره.

يأتي ذلك تزامنا مع وصول سعر كيلو السكر الحر إلى 35 جنيهًا في العديد من المحال التجارية.