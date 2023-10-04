شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. 5.80 مليون مسافر عبر مطار بيروت الدولي خلال 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

ارتفعت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال سبتمبر/ أيلول المنصرم، وازداد عدد الركاب بنسبة 20%، عما كان عليه في سبتمبر/ أيلول العام الفائت 2022، لينهي الشهر التاسع من العام الجاري 2023 أيامه الثلاثين على ما مجموعه 779456 راكباً، رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر سبتمبر إلى 5.80 مليون راكب، مقابل 4.83 مليون راكب في نفس الفترة من العام الماضي 2022، أي بزيادة قاربت 20%.

وتوزعت حركة المطار خلال سبتمبر/ أيلول 2023 على الشكل التالي:

المسافرون: ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان خلال سبتمبر/ أيلول 2023 بنسبة 23% وسجل 342824 راكباً، كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 18% وبلغ 435890 راكباً، في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 8.73% وسجل 742 راكباً، ليبلغ المجموع العام للمسافرين عبر المطار خلال سبتمبر/ أيلول الماضي 779456 راكباً ( بزيادة 20.11%).

وبالنسبة إلى حركة الطائرات، ارتفع مجموع رحلات شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر سبتمبر/ أيلول الفائت بنسبة 18.31% وسجل 6007 رحلات، منها 3005 رحلات وصول إلى لبنان (بزيادة 18,44%)، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 18.18% وسجل 3002 رحلة.