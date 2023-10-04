شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تجدد إصدار سندات «الباندا» في سوق المال الصيني بـ 500 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على تجديد الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني، باسم «إصدار سندات الباندا»، بما يعادل 500 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أعوام، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل.

وخصت الموافقة، التي تمت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأربعاء، تمديد الفترة الزمنية للموافقة إلى نهاية العام المالي 2023-2024، بشأن قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات الطرح الخاص لإصدار سندات دولية مقومة باليوان الصيني.

وفي سياق الاجتماع، أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 39 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على تخصيص هذه الأراضي في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، منها مدن العاشر من رمضان، والعبور، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، والسادات، ودمياط الجديدة.

وجاء تخصيص هذه الأراضي لأغراض مختلفة مثل إقامة المخازن، وإنشاء وحدات إدارية وتجارية وترفيهية، وإقامة أنشطة عمرانية متكاملة أو أنشطة عمرانية مُختلطة، وإنشاء مركز طبي، وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إليها الشركات.