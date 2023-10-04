شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد سندات الخزانة الثلاثينية الأمريكية تتجاوز 5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تتغير عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف الأربعاء، مع تداول عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حول المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2007، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول من المتوقع.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتي أساس بنسبة 4.777%. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفع إلى أعلى مستوى عند 4.884% بعد تجاوزه لأول مرة علامة 4.8% الثلاثاء، حيث وصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2007.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بأربع نقاط أساس إلى 4.896%. تم تداوله لفترة وجيزة فوق 5% في وقت سابق من الجلسة، ويحوم عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2007.

وانخفضت سندات الخزانة لأجل عامين بأقل من نقطتي أساس عند 5.131%. (وكالات)