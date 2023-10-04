شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وروسيا تواصلان التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مواصلة الخفض الطوعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السعودية وروسيا، الأربعاء إنهما ستواصلان التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط حتى نهاية العام؛ إذ يدعم شح المعروض وارتفاع الطلب أسعار الخام.وتأتي البيانات السعودية والروسية قبل ساعات من اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة «أوبك+» الذي يضم كبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء عبر الإنترنت.ومن الممكن أن تدعو اللجنة، التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، إلى اجتماع كامل لأوبك+ إذا رأت هذا ضرورياً، لكن مصادر قالت لـ«رويترز» إنها تستبعد تغيير اللجنة لسياسة إنتاج النفط الحالية.وواصلت أسعار النفط اتجاهها الهبوطي مباشرة بعد هذه الأنباء؛ إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً إلى 89.92 دولار للبرميل، لكن تم تداولها عند 90.40 دولار للبرميل.وتخفض أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء رئيسيين من بينهم روسيا، الإنتاج منذ العام الماضي قائلة: «إن الإجراء استباقي للحفاظ على استقرار السوق».وتقول الولايات المتحدة وحلفاء غربيون: «إن العالم يحتاج إلى خفض الأسعار لدعم النمو الاقتصادي والاقتصاد العالمي»وقالت السعودية التي تقود فعلياً منظمة أوبك، إنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية العام.وجاء في بيان لوزارة الطاقة نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن إنتاج المملكة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول سيكون 9 ملايين برميل يومياً تقريباً.ونقلت الوكالة عن مصدر في الوزارة قوله: «ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج».وطبقت السعودية الخفض الإضافي الطوعي للمرة الأولى في يوليو/تموز وتجدده شهرياً منذ ذلك الحين.وقالت المملكة في سبتمبر/أيلول: «إن الخفض سيستمر حنى نهاية العام، لكن سيخضع للمراجعة على أساس شهري».من جهته، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الأربعاء: «إن روسيا ستبحث الشهر المقبل إذا كانت ستزيد من خفضها الطوعي لإنتاج النفط أم سترفع الإنتاج، لكنها ستواصل بشكل منفصل سياسة خفض الصادرات المتبعة حالياً حتى نهاية العام».وقالت روسيا في أغسطس/آب إنها ستخفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام الحالي.وجاءت التخفيضات الطوعية السعودية والروسية بعد خفض أقرتاه مع عدة منتجين آخرين في «أوبك+» في إبريل/نيسان وتم تمديده حتى نهاية 2024. (رويترز)