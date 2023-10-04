شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يدعو قمة «كوب28» إلى اتخاذ قرارات ملزمة حول الانتقال بمجال الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البابا فرنسيس: إن ردود الفعل في مواجهة الاحتباس الحراري ليست كافية، والعالم... ينهار، داعياً قمة «كوب28» التي ستنعقد بعد أسابيع في دبي، إلى التوصل إلى طرق ملزمة على صعيد تحول الطاقة. وأضاف البابا في نص نشر الأربعاء: «دعونا ننتهي مرة واحدة وإلى الأبد من المواقف غير المسؤولة التي تقدم هذا الموضوع على أنه فقط أخضر، رومانسي، وكثيراً ما تسخر منه من أجل المصالح الاقتصادية».

وتابع في رسالة من 12 صفحة: «لا شك أن تأثير التغيّر المناخي سيلحق ضرراً متزايداً بحياة أشخاص كثيرين وعائلات. وسنشعر بأثرها في مجالات الصحة ومصادر العمل والوصول إلى الموارد والإسكان والهجرة القسرية وغيرها من المجالات».

لكنه لفت إلى أن قمة «كوب 28» المقبلة التي تستضيفها دبي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني يمكن أن تؤدي إلى طرق ملزمة في تحول الطاقة تتميّز بثلاث خصائص: أن تكون فاعلة وإلزامية، ويمكن مراقبتها بسهولة في حال توصل المشاركون إلى اتفاقات ملزمة بشأن الانتقال من مصادر الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وأوضح أن «الالتزام الحقيقي بالتغيير يمكن أن يؤدي إلى استعادة مصداقية السياسة الدولية». ( أ.ف.ب )