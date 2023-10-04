شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص الأمريكي يُخيب الآمال ويُضيف 89 ألف وظيفة خلال سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

العدد الرسمي للحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خيبت أرقام وظائف القطاع الخاص الأمريكي الآمال في شهر سبتمبر/ أيلول، ووفقاً لتقرير «إي دي بي» الصادر الأربعاء، فإن إجمالي نمو الوظائف بلغ 89 ألف وظيفة فقط لهذا الشهر، بانخفاض من 180 ألف وظيفة منقحة بالزيادة في أغسطس/ آب، وأقل من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت داو جونز آراءهم عند 160 ألف وظيفة.ولعل الأهم من ذلك هو أن التقرير يقدم بعض الدلائل على أن سوق العمل المتشدد تاريخياً، يمكن أن يخفف ويعطي الاحتياطي الفيدرالي بعض الحوافز للتوقف عن رفع أسعار الفائدة. وقال «إي دي بي» أيضاً: «إن نمو الأجور السنوي تباطأ إلى 5.9%، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر على التوالي».ومع ذلك، يمكن أن تختلف أرقام «إي دي بي» بشكل كبير عن العدد الرسمي للحكومة، والذي يصدر الجمعة. ويقدر الاقتصاديون أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 170 ألف وظيفة في سبتمبر/ أيلول، بانخفاض عن زيادة قدرها 187 ألف وظيفة في أغسطس، وفقاً لمؤشر داو جونز.وجاءت مكاسب الوظائف، وفقاً لتقرير الأربعاء، بشكل حصري تقريباً من الخدمات، والتي أسهمت بـ81 ألف وظيفة. ومن هذا المجموع، جاء جميعهم تقريباً من قطاع الترفيه والضيافة، ما أضاف 92 ألفاً.وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إي دي بي»: «إننا نشهد انخفاضاً حاداً في الوظائف هذا الشهر، إضافة إلى ذلك، نشهد انخفاضاً مطرداً في الأجور خلال الشهور الـ 12 الماضية». (وكالات)