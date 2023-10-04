شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار تصرفات عقارات دبي.. وبيع أرض بـ 100 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 305 مبايعات بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 565.5 مليون درهم، و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 575.22 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم تلتها مبايعة بـ 70.33 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة، ومبايعة بقيمة 66.88 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق، من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 14.44 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 24.43 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 41.04 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعتان بـ 19.4 مليون وأخرى بـ 15.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 58.56 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 35.24 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 52.35 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 521.78 مليون درهم منها 22 رهون أراضي بقيمة 316.09 مليون درهم، و84 رهون فلل وشقق بقيمة 205.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 66.38 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 69.11 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الاولى بقيمة 21.02 مليون درهم، وأخرى في منطقة ام سقيم الثالثة بقيمة 11 مليون درهم.