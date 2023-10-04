شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ديسمبر موعد انطلاق مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 29 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، حيث أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مواعيد الدورة التاسعة والعشرين من المهرجان والتي تنطلق في 8 ديسمبر 2023 وتستمر حتى 14 يناير 2024. وسيستمتع سكان دبي وزوارها بموسم رائع من عروض التسوق المذهلة والتجارب الترفيهية الاستثنائية التي لا تُفوت في أرجاء المدينة طوال 38 يوماً مليئاً بالمغامرات والاستكشاف المبهرة.

وأكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن دورة هذا العام ستتميز بمشاركة نجمتا الغناء الأكثر شهرة في العالم العربي، حيث ستقدم كل من أحلام الشامسي وأصالة نصري عرضا حيا واستثنائيا لأمسية تجمع بينهما في كوكا كولا أرينا في 15 ديسمبر 2023. وسيتمكن الجماهير من الاستمتاع بليلة غنائية مذهلة، يتخللها باقة مميزة من الأغاني الشهيرة، وذلك ضمن احتفالات مهرجان دبي للتسوق.

قدمت الفنانة الإماراتية أحلام 14 ألبوماً من أكثر الألبومات مبيعاً والعديد من الأغاني الناجحة بما في ذلك «تدري ليش أزعل عليك» و«أحتاجك أنا». كما تنضم إليها على المسرح النجمة أصالة نصري المشهورة بأغانيها الناجحة مثل «يا مجنون» و«سامحتك كتير». وقد أسرت أغانيهما الرائعة قلوب عشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم العربي، كما كان لهما أثر كبير على صناعة الموسيقى العربية، ليس فقط من خلال أغانيهما الخاصة، ولكن أيضاً من خلال توجيه وتدريب المواهب في برامج المسابقات الموسيقية على مستوى الوطن العربي مثل «سعودي أيدول»، و«ذا فويس»، و«عرب جوت تالنت». تتوفر تذاكر هذا الحفل التاريخي الذي لا يمكن تفويته عبر الإنترنت من خلال موقع Platinumlist.

احتفلوا بالدورة القادمة من مهرجان دبي للتسوق مع مجموعة متنوعة من الفعاليات الموسيقية المذهلة والتي تضفي جوا يجمع بين التشويق والحماس. ومن بين أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوق المنتظرة في أجندة هذا العام مهرجان «سول دي إكس بي» (Sole DXB)، أشهر مهرجان ثقافي مجتمعي في المنطقة، والذي يقدم عروض فناني «الدي جي»، الموهوبين باٌلإضافة إلى البطولات الرياضية، وجلسات الحوار، وورش العمل، استمتعوا ومن تحبون بأجواء احتفالية ثقافية ومرحة والمزيد في حي دبي للتصميم من 8 الى 10 ديسمبر.

ومن ضمن الفعاليات التي يقدمها مهرجان دبي للتسوق أيضاً مهرجان «إيرث سول» (Earthsoul) للعروض الكوميدية التي تسعى لتعزيز الوعي البيئي.

واستعدوا لاكتشاف قائمة مشوقة من الحفلات الموسيقية التي يقدمها مهرجان دبي للتسوق والتي يشارك فيها كبار الفنانين، بما في ذلك كاظم الساهر وعمر خيرت ونجوى كرم وجورج وسوف وماجد المهندس. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريباً.

يُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للالكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و «بالم ويست بييتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، وذا أوتلت فيليدج.

يمكن للجميع الاستمتاع بأفضل التجارب الاستثنائية في مدينة دبي خلال الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، والذي تنطلق فعالياته في 8 ديسمبر 2023 وتستمر حتى 14 يناير 2024، ليقدم للجميع أجمل الحفلات الموسيقية الحية، والفعاليات الترفيهية، والمغامرات، والأنشطة المميزة في الهواء الطلق، والمأكولات، وعروض الألعاب النارية والسحوبات والأسواق الخارجية الصاخبة وأسواق الأكشاك الحصرية، وعروض التجزئة والتخفيضات والسحوبات والجوائز المذهلة. ويقدم المهرجان تجارب التسوق الرائعة - مع الخصومات المذهلة، والعلامات التجارية المفضلة لدى الجميع.