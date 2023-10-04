شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: خفض روسيا والسعودية لإمدادات النفط ساعد على توازن الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء: «إن الخفض المشترك لإمدادات النفط من السعودية وروسيا، ساعد على تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية».

وأضاف نوفاك، الذي كان يتحدث لقناة تلفزيون «روسيا - 24» الإخبارية، أن «حظر روسيا لصادرات البنزين والديزل كان له تأثير إيجابي في السوق المحلية للنفط».

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة في «أوبك+»، خلال اجتماعها عبر الفيديو، الأربعاء، سياسة الإنتاج من دون تغيير.

وأكدت اللجنة من جديد التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2024 على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة أوبك وخارجها الذي انعقد في 4 يونيو/ حزيران الماضي.

وأعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكامل لجهود المملكة العربية السعودية، الرامية إلى دعم استقرار سوق النفط، وجددت تقديرها لخفض المملكة الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يومياً وتمديده حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023. كما أقرت اللجنة قيام روسيا بتمديد خفضها الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر. (وكالات)