شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتضن 24% من شركات التكنولوجيا في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق «فينتك سيرج 2023»، الفعالية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، خلال الفترة التي تمتد من 16 إلى 18 أكتوبر في «دبي هاربر».

بالتزامن مع معرض «إكسباند نورث ستار»، و«فوتر بلوكشين ساميت»، تعد «فينتك سيرج 2023» منصة مثالية لتطوير وتعزيز النظام البيئي بالتكنولوجيا المالية، وتعقد الفعالية في إطار فعاليات نسخة هذا العام من «جيتكس جلوبال»، وبمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة من 25 دولة.

بدورها تعد دولة الإمارات والتي تضم نحو 24% من شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكاناً مثالياً لرواد الأعمال والمبدعين، الأمر الذي ينعكس من خلال تنفيذ المبادرات المتنوعة التي تسهم في توفير فرص مجزية لريادة الأعمال في الدولة، من بينها اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق «صندوق التمويل الجريء للمشاريع» بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي.

بعد التحولات غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية للتكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة، يتوقع أن تشهد نمواً سنوياً مركباً (CAGR) بنسبة 17.2% بين العامين 2022 و2030، لتصل بحلول العام 2030 إلى 949 مليار دولار، الأمر الذي تعززه التكنولوجيا الرقمية الناشئة، والتغيرات في سلوكيات المستهلكين، وخدمات الأموال التي تقدمها المؤسسات المالية غير المصرفية وزيادة الاستثمارات، لاسيما أن الشركات الناشئة تسهم اليوم في تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

بهذا الصدد قالت تريكسي لوهميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «تشكل فعالية «فينتك سيرج» مركزاً للثورة التكنولوجية، حيث تجمع مجموعة من أبرز الكفاءات وأكثرها ابتكاراً في القطاع، لتسهم في تطوير الحوارات والأفكار متعددة الأوجه وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ يستفيد منها المستثمرون ورجال الأعمال بشكل فعّال. كما ستسهم المنصة في خلق شراكات استراتيجية عبر الحدود بهدف تحقيق تحول إيجابي في قطاع التكنولوجيا المالية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في خدمة القطاع بشكل فاعل وملموس».

وسيتضمن برنامج فعالية «فينتك سيرج 2023» والذي يعقد بمشاركة أكثر من 80 من القادة العالميين، الاتجاهات الداعمة للقطاع، قمة الخدمات المصرفية والمالية الرقمية والتي ستناقش التحديات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا المالية لاسيما بعد التحولات الجذرية التي شهدها القطاع، بما فيها الخروقات الأمنية، والامتثال للوائح الحكومية العالمية المختلفة، والاحتفاظ بالمستخدمين، ونقص الخبرة في المجالات التقنية ومجالات الهواتف المحمولة، إلى جانب طرح الرؤى حول كيفية استفادة شركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم من نمو السوق وصياغة مستقبل مزدهر.

وتشكل فعالية «فينتك سيرج» منصة ديناميكية للشركات الناشئة عالمياً وذلك في ظل وجود نقص في الثقافة المالية الرقمية والذي يعتبر من التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولمواجهة تلك التحديات توفر الفعالية برنامج SME Elevate الجديد والذي سيوفر إرشادات استراتيجية ورؤى استثمارية وفرص الشراكة والمشورة للتعامل مع تلك التحديات، وسيناقش القادة من جميع أنحاء العالم الابتكارات الرائدة التي تقود الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، وإمكانات التحول في قطاع التكنولوجيا المالية لتمويل الشركات الصغيرة.