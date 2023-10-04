شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسكو»: 95% من الشركات في الإمارات تعتني بالابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «سيسكو» قبل حلول موعد معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 عن نتائج دولة الإمارات التي توصل إليها «تقرير سيسكو لوضع الابتكار العالمي 2023» والتي أشارت إلى أنّ 95% من مديري تقنية المعلومات وصناع القرار والمطورين في مجال تقنية المعلومات الذين شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء دولة الإمارات يرون أن شركاتهم تعتني بالابتكار.

وعند النظر إلى أهم اتجاهات التكنولوجيا التي من المرجح أن تؤثر بشكل كبير في الشركات، كشفت الدراسة أن المشاركين في الإمارات العربية المتحدة يؤمنون بقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي (43%) وشبكات الجيل التالي التي تشمل شبكات الجيل السادس (38%) والأمن السيبراني (38%)، وهي أهم التقنيات التي ستؤثر في مسار الأعمال التجارية خلال السنوات الخمس المقبلة في دولة الإمارات.

يبلغ المتوسط العالمي للمشاركين الذين يجدون قيمة في استثماراتهم بالتقنيات المتطورة 57%، بينما يمتلك 63% من المشاركين في دولة الإمارات وجهة نظر إيجابية ويخططون لاستثمار ما متوسطه 14% من الإيرادات السنوية في مشاريع الابتكار على مدار الـ12 شهراً القادمة، ليتجاوزوا بذلك المتوسط العالمي.

قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لشركة سيسكو بالشرق الأوسط وإفريقيا: «وفقاً للنتائج التي أتت بها دراستنا، يصنف متخصصو تقنية المعلومات في دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره التقنية التي من المرجح أن يكون لها أثر كبير في أعمالهم، حيث يشعر 92% منهم بالثقة حول استعدادهم لتأثيرها. وتدرك سيسكو الدور المهم الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات ودفع عجلة الابتكار، وهو تقنية لطالما كانت عنصراً مهماً في محفظة حلولنا منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث امتلكنا البصيرة لإعادة تصور السيليكون بشكل شامل من أجل تشغيل البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، ولدينا سنوات من الخبرة في نشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ومحفظة من التقنيات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وذلك لتشغيل وتوصيل وتأمين ومراقبة أدائه بجميع أشكاله المختلفة».

من جانبه قال عبد الإله نجاري، العضو المنتدب لدى شركة سيسكو لمنطقة الخليج: «قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مسيرتها التقنية، حيث قامت ببناء اقتصاد رقمي قوي مدفوعاً بتفاني الدولة الثابت في تعزيز ثقافة الابتكار بمختلف القطاعات. وتعمل شركة سيسكو منذ أكثر من 25 عاماً مع عملائنا وشركائنا في دولة الإمارات لتسهم برسم مستقبل تدعمه التقنيات المتطورة ولتساعد الدولة في تحقيق رؤيتها الطموحة. ولا يزال معرض جيتكس العالمي للتقنية يمثل منصة مهمة بالنسبة لنا نسلط الضوء من خلالها على التزام سيسكو بتعزيز التعاون وتسريع وتيرة الابتكار».

دراسة وضع الابتكار العالمي، هي عبارة عن استطلاع عالمي يشمل 18,400 من مديري تقنية المعلومات وصناع القرار والمطورين في مجال تقنية المعلومات في 34 سوقاً عالمياً، بتكليف من شركة سيسكو، نشرته شركة Censuswide في إبريل 2023. وهدفت الدراسة إلى تقييم التصورات والتحديات وعوامل تمكين الابتكار لتحديد دور التكنولوجيا اليوم بينما تستعد الشركات للمستقبل. وتشمل البلدان التي شملها الاستطلاع: الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك وبيرو والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والصين وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايوان وتايلاند وفيتنام وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والسويد وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.