شكرا لقرائتكم خبر عن «تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير» تفتح باب الاكتتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

بدأ الاكتتاب في أسهم رأسمال تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري (تحت التأسيس)، حيث يتاح الاكتتاب بأسهم الشركة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي نظمته تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري في فندق جراند حياة في العاصمة أبوظبي، بحضور د. فيصل علي موسى، رئيس الهيئة التأسيسية، وعلي بن حيدر، نائب رئيس الهيئة التأسيسية، وفيصل كلداري، عضو مؤسس.

قال فيصل علي موسى، خلال المؤتمر: «انطلاقاً من الرؤية الحكومية بتطوير قطاع الإسكان في الدولة لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة تتكامل فيها الجهود والأدوار، وتتعاون فيها الجهات لتحسين الوضع السكني، ودعم متطلباته وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير هو رفاهية وسعادة المواطنين الذين يشكلون أولوية المرحلة القادمة من التنمية الوطنية، انطلقت تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري لتقوم بتطوير وإنشاء الفلل والبنايات والمجمعات السكنية والمرافق التجارية برأسمال تأسيسي قدره 25 مليون درهم، ومقرها العاصمة أبوظبي مع فروع لها في كافة الإمارات».

وأضاف موسى: «تهدف التعاونية إلى المساهمة في بناء المساكن على الأراضي الممنوحة للمواطنين من قبل الحكومة بأفضل تكلفة، وتوفير الشقق والفلل والوحدات السكنية والتجارية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية، والمساهمة في توفير فرص استثمارية عقارية مجدية للمواطنين، وابتكار نموذج وكيان رائد في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب تطوير مجمعات عمرانية متميزة تكون نموذجاً يحتذى في القطاع العقاري».

وتتمثل الخدمات التي تقدمها التعاونية لأعضائها في بناء التعاونية للفلل السكنية الخاصة بأعضائها والمقامة على أراض منحة أو أراض مملوكة للأعضاء، وتطوير التعاونية لمشاريع عقارية تجارية وسكنية وتوزيعها على الأعضاء، وقيام التعاونية بإدارة وتأجير وصيانة البنايات والشقق والفلل والوحدات التجارية الخاصة بالأعضاء، والسعي على إيجاد الأراضي السكنية اللازمة وتقسيمها لإقامة مساكن عليها للأعضاء.

وفي ما يتعلق بأهم ميزات التعاونية، قال موسى: «للتعاونيات ميزات كثيرة تميزها عن غيرها من المؤسسات الخاصة والعامة، ولعل أهم هذه الميزات: عضويتها مقتصرة على مواطني الدولة، أسهم رأسمال التعاونية غير محدد العدد ويمكن زيادتها بشكل مستمر وكلما اقتضت الحاجة لذلك، وزبائن التعاونية هم نفسهم أعضاؤها الأمر الذي يوفر الكثير من الجهود التسويقية لبيع خدماتها ومنتجاتها، كما يستفيد أعضاء التعاونية من مساهمتهم في الجمعية من خلال أرباح أسهمهم إضافة إلى العوائد على المشتريات الموزعة عليهم حسب تعاملهم مع التعاونية».

وأضاف: «أما تبعية التعاونية لوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية وامتثالها للإشراف الحكومي فيزيد من انضباطها وشفافية إجراءاتها وخضوعها لأفضل الممارسات المالية».

وأوضح موسى قائلا: «يتكون رأس المال التأسيسي من 25 مليون درهم، وهي عبارة عن 250 ألف سهم بواقع 100درهم لكل سهم. وقد اكتتب المؤسسون وهم 19 شخصية من كبار الشخصيات بـ 23750 سهماً قيمتها 2,375,000 درهم، وسيتم الاكتتاب على أسهم التأسيس المتبقية البالغة 226250 سهماً وقيمتها 22,625,000 درهم.

والجدير بالذكر أن الاكتتاب العام بدأ اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر من عام 2023، ويتم إيداع قيمة الأسهم في بنك الإمارات الإسلامي، ورسوم الاكتتاب 3 دراهم عن كل سهم».